Втрати РФ за добу склали 1880 військових, 38 артсистем і 1308 дронів – Генштаб

Сили оборони України за минулу добу знешкодили 1880 російських військових, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.10.2026 склали особового складу – близько 1 559 230 (+1 880) осіб", – сказано в повідомленні.

За добу також знищено 38 артилерійських систем, 1308 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 535 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, чотири РСЗВ, чотири крилаті ракети, чотири наземні роботизовані комплекси, три засоби ППО, дві бойові броньовані машини та дві одиниці спеціальної техніки.

Дані уточнюються.