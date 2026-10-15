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Зеленський заявив, що Україна відновить удари по НПЗ РФ – ЗМІ

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Зеленський заявив, що Україна відновить удари по НПЗ РФ – ЗМІ
Фото: t.me/ukr_sof

Україна відновить удари по російських нафтопереробних заводах, заявив президент Володимир Зеленський.

"Заборона (на удари по НПЗ) знята. З цим покінчено", – сказав він в інтерв'ю Financial Times у Лондоні.

За словами Зеленського, Україна три дні не била по російських енергооб'єктах, ідучи назустріч США, проте Росія продовжувала атаки, за останній тиждень загинули понад 100 людей. Водночас українські сили залишилися без американських даних раннього попередження про балістичні ракети, а робота Starlink сповільнилася по всій країні.

Президент розповів, що американські партнери попереджали українських військових: "Якщо ви не припините (удари по енергетиці), ми заблокуємо розвідувальні дані". Пізніше Києву це подали як "технічний збій". Версію про випадкову несправність Starlink Зеленський відкинув: "Річ була не в технічній проблемі, а в наявності волі".

За його словами, Україна могла б зупинити удари по енергетиці навіть за продовження російських атак лише в обмін на додаткові ракети-перехоплювачі для Patriot – це "мінімум", про який він просив. Натомість у відповідь на запит про посилення ППО США обмежили роботу Starlink.

Зеленський також припустив, що відмова від ударів лише підштовхне США і Росію до нових угод: "Питання в тому, коли буде наступна угода? Можливо, йтиметься про газ. Безумовно, йтиметься про газ".

Коментуючи відносини Трампа з Путіним, президент зазначив, що Трамп відкрито говорить про симпатію до лідерів, які можуть залишатися при владі десятиліттями. Заклик Трампа піти у відставку Зеленський назвав "риторикою", яка лише грає на руку Путіну.

"Розкол між Європою та Сполученими Штатами, або між Україною та Сполученими Штатами, допомагає йому згуртувати власну націю. Це дає йому відчуття успіху", – сказав він.

Водночас Зеленський наголосив, що відносини зі США як зі стратегічним партнером залишаються критично важливими, а воювати без американської підтримки було б "дуже важко". "Ми не руйнували жодних відносин", – додав він.

 

#удари #зеленський #нпз
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