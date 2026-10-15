Двоє людей загинули, троє поранені внаслідок атак РФ на Дніпропетровщину – ОВА

Унаслідок російських атак на Дніпропетровську область загинули двоє людей, ще троє поранені, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

"Понад 10 разів ворог атакував п'ять районів. Бив безпілотниками та авіабомбами", – написав він у телеграмі.

За його даними, люди загинули в Новоолександрівській громаді Дніпровського району. Там також поранено 56-річного чоловіка та 82-річну жінку, вони лікуватимуться амбулаторно.

У Павлограді росіяни били по приватних будинках, сталася пожежа. До лікарні в стані середньої тяжкості доправили 31-річну жінку.

У Кривому Розі пошкоджено приватні будинки та автомобілі. На Нікопольщині під ударами були Нікополь і Марганецька громада, пошкоджено склад і приватний будинок. У Кам'янському районі ворог атакував Жовті Води та Саксаганську громаду, пошкоджено підприємства, інфраструктуру та приватні будинки.