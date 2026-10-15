США запропонували Європі передати частину заморожених активів РФ під контроль Вашингтона – ЗМІ

США запропонували європейським країнам розблокувати частину заморожених російських активів, повідомив журналіст Financial Times Крістофер Міллер.

"США запропонували європейським країнам розблокувати частину російських суверенних активів, заморожених після вторгнення Москви в Україну, і передати їх під контроль структури, якою керуватиме Вашингтон. Цей крок має на меті спробу відновити мирні переговори", – написав він у соцмережі Х.

За даними видання Financial Times, цю ідею озвучили перемовники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер під час зустрічі з посадовцями України, Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС і НАТО в Маямі 10 жовтня.

"За словами співрозмовників, США запропонували кілька варіантів розблокування активів, зокрема їх переведення до нової фінансової структури спеціального призначення, що перебуватиме під наглядом Вашингтона", – йдеться в повідомленні.

За даними видання, американський посадовець заявив, що використання заморожених активів Росії обговорювали як частину всеосяжної мирної угоди, і що механізми їхнього розблокування та напрями використання все ще перебувають на стадії обговорення.

Він додав, що було висунуто багато ідей щодо того, як заморожені активи Москви можуть бути використані після закінчення війни.

Українські посадовці, які беруть участь у мирних переговорах, повідомили, що це питання вже обговорювалося з американською стороною під час попередніх зустрічей.

Водночас європейські делегати категорично відкинули цей план. Європейські посадовці заявили, що виступають проти відмови від контролю над російськими активами або повернення будь-якої їхньої частини Москві.

"Їм чітко дали зрозуміти, що цього просто не станеться", – зазначило одне джерело.