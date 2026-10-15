Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

США запропонували Європі передати частину заморожених активів РФ під контроль Вашингтона – ЗМІ

2 хв читати
Додати як джерело
США запропонували Європі передати частину заморожених активів РФ під контроль Вашингтона – ЗМІ

США запропонували європейським країнам розблокувати частину заморожених російських активів, повідомив журналіст Financial Times Крістофер Міллер.

"США запропонували європейським країнам розблокувати частину російських суверенних активів, заморожених після вторгнення Москви в Україну, і передати їх під контроль структури, якою керуватиме Вашингтон. Цей крок має на меті спробу відновити мирні переговори", – написав він у соцмережі Х.

За даними видання Financial Times, цю ідею озвучили перемовники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер під час зустрічі з посадовцями України, Франції, Німеччини, Великої Британії, ЄС і НАТО в Маямі 10 жовтня.

"За словами співрозмовників, США запропонували кілька варіантів розблокування активів, зокрема їх переведення до нової фінансової структури спеціального призначення, що перебуватиме під наглядом Вашингтона", – йдеться в повідомленні.

За даними видання, американський посадовець заявив, що використання заморожених активів Росії обговорювали як частину всеосяжної мирної угоди, і що механізми їхнього розблокування та напрями використання все ще перебувають на стадії обговорення.

Він додав, що було висунуто багато ідей щодо того, як заморожені активи Москви можуть бути використані після закінчення війни.

Українські посадовці, які беруть участь у мирних переговорах, повідомили, що це питання вже обговорювалося з американською стороною під час попередніх зустрічей.

Водночас європейські делегати категорично відкинули цей план. Європейські посадовці заявили, що виступають проти відмови від контролю над російськими активами або повернення будь-якої їхньої частини Москві.

"Їм чітко дали зрозуміти, що цього просто не станеться", – зазначило одне джерело.

 

#рф #активи #трамп #сша
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Київ та Київська область переходять на аварійні відключення е/е через масовані атаки РФ – "Укренерго"

Київ та Київська область переходять на аварійні відключення е/е через масовані атаки РФ – "Укренерго"

Через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі в окремих районах Києва та Київської області застосовані аварійні відключення…

Читати
Групі судових експертів повідомлено про підозру у підробці доказів в інтересах посадовця СБУ – НАБУ

Групі судових експертів повідомлено про підозру у підробці доказів в інтересах посадовця СБУ – НАБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру судовим експертам Київського науково-досл…

Читати
Організатори змінили розсадку на прийомі у Бангкоці через небажання європейців сидіти за столом з віцепрем'єром РФ

Організатори змінили розсадку на прийомі у Бангкоці через небажання європейців сидіти за столом з віцепрем'єром РФ

Початковий план розсадки гостей на прийомі у Будинку уряду для понад 400 делегатів зборів Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Групи Світового банку…

Читати