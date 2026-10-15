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США розглядають послаблення санкцій щодо суден "тіньового флоту" – ЗМІ

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США розглядають послаблення санкцій щодо суден "тіньового флоту" – ЗМІ
Фото: (с) Pexels / Burak Guven

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість послаблення санкцій щодо суден "тіньового флоту", які перевозили нафту з Росії, Ірану та Венесуели, щоб знизити рекордні світові ставки фрахту, повідомляє Reuters із посиланням на американського посадовця.

Видання зазначає, що йдеться про дозвіл перевозити на суднах, які раніше потрапили під санкції, "легальну нафту" – сировину чи нафтопродукти, на які не поширюються обмеження Вашингтона. Мета полягає у збільшенні вивезення нафти з регіону Перської затоки. Компанії, які захочуть скористатися такими суднами, мають подавати запит до Мінфіну США.

Про обговорення послаблення санкцій щодо "тіньового флоту" цього тижня заявив і міністр енергетики США Кріс Райт у відеозверненні до учасників Всесвітнього нафтового конгресу в Ер-Ріяді. У американському Міненерго запевнили, що такі заходи не допоможуть Росії транспортувати нафту чи нафтопродукти.

Водночас, як зазначає агентство, прагнення Трампа швидко вивести російське дизпаливо на світові ринки може посилити тиск на відомства, щоб ті дозволили використання цих суден.

Аналітики Energy Aspects вважають, що послаблення санкцій не матиме суттєвого впливу на ставки фрахту, але може сприяти активнішому переміщенню нафти на Близькому Сході, зокрема в районі Ормузької протоки. За словами джерел у морській галузі, страховики суден і надалі будуть зобов'язані дотримуватися норм ЄС та Британії.

 

#флот #санкції #тіньовий #сша
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