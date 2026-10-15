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В Одесі внаслідок удару пошкоджено квартири у двох багатоповерхівках – МВА

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В Одесі внаслідок удару пошкоджено квартири у двох багатоповерхівках – МВА

Унаслідок російського удару пізно ввечері в середу в Одесі пошкоджено квартири у двох багатоповерхових будинках, постраждалих немає, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"В обох випадках, на щастя, обійшлося без постраждалих", – написав він у телеграмі.

За його даними, в багатоповерхівці, куди влучив ворог, пошкоджено квартиру на 17 поверсі, роботи з ліквідації наслідків завершено. Ще в одному будинку в тому ж районі пошкоджено квартиру на 15 поверсі, загоряння не сталося.

Уночі в Одесі також лунали сигнали повітряної тривоги, але обійшлося без наслідків для міста.

 

#пошкодження #удар #одеса
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