Сенатор Тілліс вимагатиме розслідування обмежень Starshield в Україні

Сенатор-республіканець від Північної Кароліни Том Тілліс заявив, що звернеться до генерального інспектора Міністерства оборони США з вимогою розслідувати обмеження в роботі систем Starshield в Україні та звітувати Конгресу.

"Я не очікую, що міністр оборони Гегсет забезпечить прозорість у цьому питанні, тому ми звернемося до генерального інспектора Міністерства оборони з вимогою розпочати розслідування та надати звіт Конгресу й американському народу", – написав він у Х.

За словами Тілліса, через обмеження під загрозою опинилися як українські цивільні, так і американські дипломати та співробітники сфери безпеки, причому без жодного попередження. Він назвав ситуацію "у кращому разі неприпустимою помилкою чи недоглядом, а в гіршому – свідомим рішенням розчистити шлях для російської атаки".

Раніше сенатор звернувся до Ілона Маска з проханням підтвердити, що збої в роботі Starlink в Україні були ненавмисними, і застеріг, що навмисне обмеження здатності України до самооборони можна було б розцінити як "пособництво масовому вбивці". Згодом Тілліс зазначив, що, за останніми даними, проблема могла виникнути саме в системах Starshield, які належать Міноборони США, а не в Starlink чи SpaceX.

Як повідомлялося, Маск заявив, що рішення щодо обмежень у роботі Starshield ухвалюють військові США та президент, а комерційний Starlink не може використовуватися для наступальних дій.

Росія намагається скористатися проблемами в роботі Starlink в Україні для масованих атак дронами, оскільки від цього зв'язку значною мірою залежить робота дронів-перехоплювачів, заявив президент Володимир Зеленський.

Обмеження роботи терміналів Starshield ("військовий пакет"), запроваджене компанією SpaceX в односторонньому порядку в ніч на 14 жовтня без попередження Сил оборони, ускладнює роботу місій БПЛА, зокрема перехоплювачів. За даними джерел "Інтерфакс-Україна" у Міністерстві оборони України

Джерело: https://x.com/SenThomTillis/status/2110518669763616834