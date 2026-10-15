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Румунія та Болгарія посилять протидію дронам для захисту судноплавства в Чорному морі

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Президент Румунії Нікушор Дан і Іліяна Йотова домовилися про тісну співпрацю Румунії та Болгарії для запровадження дієвіших заходів протидії безпілотникам у межах ЄС і НАТО після атаки дронів на комерційні судна в Чорному морі поблизу болгарського узбережжя.

"Ці атаки безпілотників є прямим наслідком агресивної війни Росії проти України та становлять загрозу не лише для судноплавства в нашому регіоні, а й для постачання життєво важливої сільськогосподарської продукції на інші континенти", – написав Дан у соцмережі Х.

За його словами, під час телефонної розмови сторони обговорили також інші інциденти, що вплинули на судноплавство та інфраструктуру в румунських водах.

Джерело: https://x.com/NicusorDanRO/status/2110373571792892184

#дрони #румунія #болгарія #протидія
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