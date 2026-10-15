Сибіга: відповіддю Путіна на заклики до енергетичного перемир'я стали ракети і дрони

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що внаслідок російських атак на енергетику загинули цивільні, а понад 600 тис. людей залишилися без світла, назвавши це відповіддю Путіна на заклики до "енергетичного перемир'я".

"Це відповідь Путіна на заклики до "енергетичного перемир'я": ракети й безпілотники замість миру", – написав він у соцмережі Х.

За словами міністра, Росія має зіткнутися з посиленням санкцій і суворішим контролем за їх дотриманням, а не з послабленням обмежень чи поступками. Україні ж терміново потрібні додаткові системи ППО та ракети-перехоплювачі.

Сибіга також подякував голові Парламентської асамблеї ОБСЕ Пере Жоану Понсу за засудження російських атак і підтримку України з боку Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/2110440655889854660