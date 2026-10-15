У 2027 році Україні потрібно ще понад $32,6 млрд зовнішнього фінансування бюджету – Корецький

Потреба України у зовнішньому фінансуванні бюджету на 2027 рік перевищує $52 млрд, з яких майже $20 млрд уже забезпечено, а понад $32,6 млрд (30 млрд євро) ще потрібно залучити, повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

"Від цих коштів залежать оборона, пенсійні виплати, робота лікарень та бізнесу", – написав він за підсумками переговорів зі Світовим банком, МВФ, ЄС та країнами G7.

За словами Корецького, вже забезпечене фінансування надійде завдяки домовленостям із ЄС, МВФ та Японією. Крім того, потреби Сил оборони, які фінансуються поза основним бюджетом, оцінюються у $45 млрд (40 млрд євро). Бюджетні видатки на оборону й безпеку наступного року сягнуть майже 44% ВВП.

Також, повідомив прем'єр, через російські удари по критичній інфраструктурі та підприємствах податкові надходження до бюджету до кінця року будуть приблизно на $1,5 млрд меншими за прогноз.

Цього тижня, за його словами, уряд має затвердити всі рішення, необхідні для подальшого фінансування, а парламент – розглянути законопроєкти, передбачені програмами МВФ, Світового банку та ЄС.

Корецький виступив на міністерському круглому столі в межах щорічних зборів МВФ і Світового банку по відеозв'язку з Києва.

Джерело: https://x.com/KoretskyiUA/status/2110440921963888670