Уряд спростив процедуру держконтролю імпортних ліків

Уряд спростив окремі процедури державного контролю якості імпортованих лікарських засобів.

Як повідомляє міністерство охорони здоров'я, ці зміни дозволять прискорити постачання ліків до аптек і медзакладів та зменшити ризики перебоїв із їх постачанням в умовах війни.

"Відтепер уповноважена особа компанії-імпортера зможе самостійно перевіряти відповідність вантажу супровідним документам, проводити візуальний огляд упакувань з обов'язковою фотофіксацією. Також спрощено процедуру повторного ввезення тієї самої серії лікарського засобу", – уточнює МОЗ.

Відомство зазначає, що завдяки цим змінам компанії зможуть швидше проходити необхідні процедури та організовувати подальше постачання препаратів, уникаючи тривалого накопичення великих партій ліків на складах.

Водночас державний контроль якості зберігається: спрощення стосується лише окремих етапів перевірки вантажів, а вимоги до якості та безпеки лікарських засобів залишаються незмінними.

Джерело: https://t.me/mozofficial