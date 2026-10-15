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Кількість загиблих унаслідок атаки на Кропивницький зросла до трьох – ОВА

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Кількість загиблих унаслідок масованої російської атаки на Кропивницький зросла до трьох, ще шестеро людей травмовані, повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Ще одна сумна новина – стало відомо про третього загиблого в обласному центрі. Мої співчуття рідним", – написав він у телеграмі.

За його даними, п'ятеро травмованих перебувають у медичних закладах міста, ще один від госпіталізації відмовився.

Атака на область триває.

Як повідомлялося, внаслідок масованої російської атаки на Кропивницький загинули двоє людей, атака на область триває, повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Джерело: https://t.me/kirovogradskaODA/27666

#кропивницький #жертви #атака
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