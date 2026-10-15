Розвідка США попередила посольство України про припинення обміну розвідданими через удари по НПЗ

Представники американської розвідки попередили посольство України у Вашингтоні, що США негайно припинять обмін розвідувальною інформацією, якщо Україна продовжить удари по російських нафтопереробних заводах, повідомляє The Washington Post з посиланням на обізнане джерело.

"Попередження були настільки масовими, що телефонували кожному, хто мав прізвище, схоже на українське", – сказав співрозмовник видання.

За його словами, такі погрози прозвучали в понеділок. Обмін даними наразі не припинено, принаймні не повністю, але загроза залишається.

Видання пов'язує з цими погрозами плутанину щодо попереджень про балістичні удари. У вівторок увечері президент Володимир Зеленський заявив, що під час удару по Києву Україна "знову" не отримала жодного попереднього сигналу від партнерів. Згодом речник Повітряних сил Юрій Ігнат уточнив, що під час наступних трьох хвиль атак партнери таки надавали попередження про застосування балістичних ракет.

За даними джерела, тип ракети, що влучила в Київ, раніше вже оминав системи оповіщення, хоча останнім часом такого не траплялося.

В інтерв'ю NPR у вівторок Зеленський підтвердив, що Україна отримувала погрози щодо обміну розвідданими, однак вони поки не були втілені в життя. Президент США Дональд Трамп того ж дня заявив журналістам: "Ми допомагаємо їм і ділимося розвідувальними даними. Ми хочемо, щоб війна закінчилася".

Джерело: https://www.washingtonpost.com/world/2026/10/14/us-warnings-sow-confusion-alarm-ukraine-over-intelligence-starlink-access/