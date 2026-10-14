Київське метро потребує резервів живлення та запуску для уникнення зупинок при ударах РФ – ексглава "Укренерго"

Київ. 14 жовтня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Київський метрополітен потребує резервних джерел живлення та запуску для уникнення відключень при перебоях зовнішнього електропостачання внаслідок ударів РФ, вважає ексголова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Для того, щоб не відключалося метро, тягові підстанції, які його живлять, треба обладнати відповідними дизельними чи газовими електростанціями, які б покривали споживання метро, а також системами накопичення енергії, які б давали можливість покрити стартові (пускові) струми потягів", – сказав Кудрицький у коментарі Енергореформі в кулуарах форуму "Енергія бізнесу-2026" від Forbes Ukraine, який відбувся в Києві у середу.

Ексглава "Укренерго" пояснив, що навіть при наявності генератора, потужність якого перевищуватиме потужність споживання тягової підстанції, запустити систему при відключеннях неможливо, бо потрібно забезпечити пусковий струм.

"Тому вам треба ще щось: частотний розвантажувач, батарейка чи ще якийсь пристрій, який дозволить покрити ці пускові струми. А потім вже можна тримати локальне виробництво е/е на електростанції на тому рівні, яке покриває споживання відповідної тягової підстанції", – описав принцип дії екскерівник системного оператора.

За його словами, комбінація цих двох технологій при зникненні зовнішнього електропостачання буде резервом.

"Але має бути схема: проєктна, прорахована, заздалегідь профінансована всередині 2025 року, щоб до зими 2026 працювати. Якщо всі займалися тільки усними інтервенціями і взаємними звинуваченнями центральної та місцевої влади, то від цього е/е не виробляється і метро зупинятися не перестане", – зазначив Кудрицький.

Він не став називати необхідну потужність та вартість енергообладнання для метрополітену.

Як повідомлялося, на цьому ж заході Кудрицький наголосив, що РФ не піде на жодне енергетичне перемир'я, оскільки для перемоги у війні робить стратегічну ставку на знищення української енергосистеми.