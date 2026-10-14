Маск: обмеження Starshield ухвалюють військові США і президент, Starlink не можна використовувати для наступальних дій

Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що рішення щодо обмежень у роботі військових систем Starshield ухвалюють військові США та президент, а комерційний Starlink не може використовуватися для наступальних військових дій.

"Рішення щодо будь-яких обмежень швидкості чи обсягів використання ухвалюють військові США та, зрештою, президент Сполучених Штатів", – написав він у соцмережі Х.

За словами Маска, Starshield перебуває у власності та під контролем уряду США, тоді як Starlink є комерційною послугою SpaceX. Використання Starlink обмежується цивільними або оборонними цілями, оскільки застосування його для наступальних дій "було б неприйнятним для комерційної компанії.

Як повідомлялося, Росія намагається скористатися проблемами в роботі Starlink в Україні для масованих атак дронами, оскільки від цього зв'язку значною мірою залежить робота дронів-перехоплювачів, заявив президент Володимир Зеленський.

Джерело: https://x.com/elonmusk/status/2110445577184133456