Унаслідок масованої атаки на Кропивницький загинули двоє людей – ОВА

Унаслідок масованої російської атаки на Кропивницький загинули двоє людей, атака на область триває, повідомив начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Нищівна ворожа атака на область продовжується. На жаль, надійшло повідомлення про ще одного загиблого в обласному центрі", – написав він у телеграмі.

За словами Райковича, під ударом логістичні, транспортні та промислові підприємства.

Він закликав жителів нічого не викладати в мережу та не ігнорувати заходи безпеки.

Джерело: https://t.me/kirovogradskaODA/27664