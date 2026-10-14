Україна подякувала країнам Балтії за національні обмеження проти російських олігархів

Прем'єр-міністр Сергій Корецький подякував урядам Литви, Латвії та Естонії за запровадження національних обмежень і заборон на в'їзд для російських олігархів.

"Національні обмеження та заборони на в'їзд надсилають чіткий сигнал: ті, хто фінансує російську військову машину, не повинні почуватися в Європі комфортно", – написав він у соцмережі Х.

За його словами, російські олігархи фінансують війну, поповнюючи бюджет РФ так званими "добровільними внесками", тож усі вони без винятку мають бути притягнуті до відповідальності та підпасти під санкції.

Джерело: https://x.com/KoretskyiUA/status/2110441562098295029