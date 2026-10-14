Зеленський: втрати РФ становлять близько 43 тис. військових щомісяця

Російська армія щомісяця втрачає близько 43 тис. військових убитими та пораненими, з них 20-25 тисяч гинуть, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Їхні втрати 43 тис. складаються з тяжко поранених і вбитих, і серед цих 43 тис. десь 20-25 (тис. -ІФ-У) вбитими", – сказав Зеленський у інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану у середу ввечері.

Президент уточнив, що це щомісячні втрати росіян.

Також, за його словами, на кожного вбитого українця припадає від семи до десяти вбитих росіян. Він також зазначив, що в українській армії на одного загиблого припадає п'ять-шість поранених, тоді як у російській армії співвідношення загиблих і поранених, за його словами, становить приблизно 50 на 50.

Джерело: https://youtu.be/2KrGqdxy_Ag?si=8Ak-qBzhR0oFqLVz