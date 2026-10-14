Стефанчук у Ватикані обговорив можливий візит Папи Римського до України

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук порушив питання можливого візиту Папи Римського Лева XIV до України під час зустрічі з Державним секретарем Святого Престолу П'єтро Пароліном у Римі.

"Окремо порушив питання можливого апостольського візиту Папи Лева XIV до України. Для мільйонів українців, які переживають війну, це стало б потужним знаком духовної підтримки та солідарності", – написав Стефанчук у Фейсбуці у середу.

За його словами, особливу увагу під час зустрічі приділили гуманітарним питанням. Стефанчук підкреслив, що Україна цінує зусилля Святого Престолу, спрямовані на допомогу родинам українських військовополонених та повернення українців додому.

"Для України принципово важливо, щоб будь-які мирні ініціативи ґрунтувалися на міжнародному праві та чітко розмежовували відповідальність агресора і жертви агресії,без чого неможливий справедливий мир", – наголосив спікер парламенту.

Стефанчук також передав слова Пароліна під час зустрічі: "Нам болить війна в Україні. Нам болить, коли порушується міжнародне гуманітарне право і гинуть мирні люди".

Голова Верховної Ради підкреслив, що Україна зацікавлена у поглибленні співпраці зі Святим Престолом на парламентському рівні.

"У Верховній Раді діє відповідна група дружби, і ми готові розвивати цей діалог", – зазначив Стефанчук.