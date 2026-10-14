Росіяни намагаються скористатися проблемами в роботі Starlink в Україні – Зеленський

Росія намагається скористатися проблемами в роботі Starlink в Україні для масованих атак дронами, оскільки від цього зв'язку значною мірою залежить робота дронів-перехоплювачів, заявив президент Володимир Зеленський.

"Очевидно, що росіяни намагаються скористатися проблемами в роботі Starlink в Україні, бо саме від цього зв'язку значною мірою залежить робота дронів-перехоплювачів", – написав він у телеграмі після зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом у Лондоні.

За словами Зеленського, лише за ніч Росія запустила 124 дрони, ще 145 – протягом дня, і наразі в небі понад 40 "шахедів". Під ударами енергетика, логістика та залізниця. Президент назвав цю атаку однією з наймасованіших.

Зеленський також повідомив, що Британія ухвалила рішення про прискорене постачання Україні засобів ППО для протидії реактивним "шахедам".

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/21372