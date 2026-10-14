Україна протягом трьох днів не атакувала жодних енергооб'єктів в Росії – Зеленський

Україна повністю погодилася на пропозицію президента США Дональда Трампа щодо енергетичного перемир'я, і не атакувала жодних енергооб'єктів на території Росії у відповідь на їхні атаки.

"Коли президент Трамп про це сказав (енергетичне перемир'я- ІФ-У), я не знав про це заздалегідь, ми, звісно, ​​підтримали. Адже нам потрібно, щоб наші люди вижили, пережили цю зиму і щоб війна припинилася. Це саме те, чого ми прагнемо. Він говорив про енергетичне припинення вогню, і ми протягом трьох днів не завдавали ударів по жодних енергетичних об'єктах. І ми не просто не атакували – ми не відповідали", – сказав Зеленський у інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану у середу ввечері.

Водночас, президент зазначив, що росіяни продовжили атакувати енергетичну та газову інфраструктуру України.

"Тоді я сказав: "Гаразд, ми стримаємо емоції й не будемо реагувати на ситуацію з дизелем". Повірте мені: я казав американським партнерам, що вони (росіяни – ІФ-У) атакуватимуть енергетичну інфраструктуру. Вони це зроблять. Це питання годин або днів", – зазначив Зеленський.

Він додав, що саме цієї ночі росіяни атакували енергетику України, і назвав "дивним", і "зовсім не схожим на поведінку партнерів", те, що саме цього дня відключили Starlink.