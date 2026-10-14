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ФБР спростувало повідомлення про візит Пателя до Росії – ЗМІ

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ФБР спростувало повідомлення про візит Пателя до Росії – ЗМІ
Фото: Getty Images

Директор ФБР Кеш Патель у середу перебував у штаті Вірджинія на заході на підтримку правоохоронців, а не в Росії, заявили у Федеральному бюро розслідувань США, спростувавши повідомлення ЗМІ про його візит до Москви.

"Ось де насправді перебуває Кеш Патель... в Університеті Ліберті, на заході на підтримку правоохоронців", – йдеться в повідомленні газети The Straits Times.

Присутність Пателя на заході в місті Лінчберг підтверджує також відео, оприлюднене регіональним партнером телеканалу ABC News.

Як повідомлялося, директор Федерального бюро розслідувань США Кеш Патель вперше за 13 років прибув до Росії з дводенним візитом, повідомляє ClashReport з посиланням на MS NOW.

Наприкінці серпня директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив неанонсований візит до Москви, де провів зустрічі з представниками російських спецслужб. За даними американських медіа, під час поїздки він порушував питання можливого відновлення переговорів між Росією та Україною.

 

#директор #рф #фбр
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