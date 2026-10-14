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Сибіга про ймовірність зустріч української сторони із Віткоффом та Кушнером: Нічого не можна відкидати, ми готові до такої зустрічі

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Сибіга про ймовірність зустріч української сторони із Віткоффом та Кушнером: Нічого не можна відкидати, ми готові до такої зустрічі
Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Українська сторона зацікавлена у відновленні тристороннього переговорного формату (Україна-США-РФ) та підтримці динаміки мирного процесу із залученням США, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Ми зацікавлені у відновленні тристороннього переговорного формату. Друге – ми зацікавлені у підтримці динаміки мирних перемовин, консультацій, мирного процесу із залученням США. Так, ми готові до такої зустрічі з представниками американської переговорної команді", – відповідаючи на питання, чи відповідає дійсності те, що Україна пропонувала спецпредставникам президента США зустріч у Брюсселі.

На уточнення щодо того, наскільки ймовірною є зустріч представників України та США у Брюсселі, Сибіга не виключив цього.

"Нічого не можна відкидати. Ми готові до такої зустрічі. Потрібно погодити час. Є графік президента України, але якщо ми погодимо час і місце – то вона відбудеться", – зазначив очільник відомства.

Раніше в медіа з'явилась інформація, що начебто українська переговорна делегація запросили спецпосланців президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера на зустріч у Брюсселі найближчими днями. За даними джерел ЗМІ, у ній також має взяти участь президент України Володимир Зеленський.

13 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що запропонував американській стороні провести нові перемовини найближчим часом. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні.

Автори

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#сша #зустрічі #сибіга
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