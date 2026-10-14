Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Група підтримки України в Конгресі США про Starlink: обмеження, які наражають на небезпеку цивільне населення, є неприйнятними

1 хв читати
Додати як джерело
Група підтримки України в Конгресі США про Starlink: обмеження, які наражають на небезпеку цивільне населення, є неприйнятними

Група підтримки України в Конгресі США висловила стурбованість щодо роботи Starlink в Україні та заявила, що "обмеження, які наражають на небезпеку цивільне населення, є неприйнятними та не будуть прийняті Конгресом".

"Конгрес неодноразово чітко заявляв, що Сполучені Штати повинні надавати розвідувальну підтримку, щоб врятувати життя від нещадних ударів Росії. Союзники США платять Україні за доступ до Starlink. Обмеження, які наражають на небезпеку цивільне населення, є неприйнятними та не будуть прийняті Конгресом", – йдеться у заяві групи у соціальній мережі Х у середу .

"Ми стурбовані повідомленнями з України про те, що розвідувальні дані США та підтримка Starlink приховуються, що ставить мирних жителів та громадян Америки в Україні на милість російських атак", – додали конгресмени.

Заяву підписано співголовами групи Марсі Каптур, Браян Фітцпатрік, Майк Квіглі та Джо Вілсон.

Конгресійна фракція України (Congressional Ukraine Caucus) – це офіційне двопартійне об'єднання американських законодавців у Палаті представників Конгресу США

 

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#конгрес #заява #старлінк
Додати як джерело
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Київ та Київська область переходять на аварійні відключення е/е через масовані атаки РФ – "Укренерго"

Київ та Київська область переходять на аварійні відключення е/е через масовані атаки РФ – "Укренерго"

Через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі в окремих районах Києва та Київської області застосовані аварійні відключення…

Читати
Групі судових експертів повідомлено про підозру у підробці доказів в інтересах посадовця СБУ – НАБУ

Групі судових експертів повідомлено про підозру у підробці доказів в інтересах посадовця СБУ – НАБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру судовим експертам Київського науково-досл…

Читати
Організатори змінили розсадку на прийомі у Бангкоці через небажання європейців сидіти за столом з віцепрем'єром РФ

Організатори змінили розсадку на прийомі у Бангкоці через небажання європейців сидіти за столом з віцепрем'єром РФ

Початковий план розсадки гостей на прийомі у Будинку уряду для понад 400 делегатів зборів Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Групи Світового банку…

Читати