Група підтримки України в Конгресі США про Starlink: обмеження, які наражають на небезпеку цивільне населення, є неприйнятними

Група підтримки України в Конгресі США висловила стурбованість щодо роботи Starlink в Україні та заявила, що "обмеження, які наражають на небезпеку цивільне населення, є неприйнятними та не будуть прийняті Конгресом".

"Конгрес неодноразово чітко заявляв, що Сполучені Штати повинні надавати розвідувальну підтримку, щоб врятувати життя від нещадних ударів Росії. Союзники США платять Україні за доступ до Starlink. Обмеження, які наражають на небезпеку цивільне населення, є неприйнятними та не будуть прийняті Конгресом", – йдеться у заяві групи у соціальній мережі Х у середу .

"Ми стурбовані повідомленнями з України про те, що розвідувальні дані США та підтримка Starlink приховуються, що ставить мирних жителів та громадян Америки в Україні на милість російських атак", – додали конгресмени.

Заяву підписано співголовами групи Марсі Каптур, Браян Фітцпатрік, Майк Квіглі та Джо Вілсон.

Конгресійна фракція України (Congressional Ukraine Caucus) – це офіційне двопартійне об'єднання американських законодавців у Палаті представників Конгресу США