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Затриманий за вбивство українських військових російський військовослужбовець також вбив цивільного

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Причетний до вбивства п'ятьох українських військових у Харківській області російський військовослужбовець, міг входити до складу ДРГ ЗС РФ, він причетний також до вбивства цивільного, повідомляє пресслужба облпрокуратури.

"За версією слідства, він міг входити до складу диверсійно-розвідувальної групи збройних сил РФ. Для того, щоб його не розпізнали, окупант переодягнувся у цивільний одяг. Спочатку він дійшов до Циркунівської громади. Там біля водойми він побачив чоловіка, який рибалив. За попередніми даними, російський військовий побоювався, що цивільний викриє його, тому вбив чоловіка. Під час огляду тіла виявили наскрізне вогнепальне поранення голови", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 13 жовтня озброєний російський військовий дістався села Момотове Харківського району області і проник до приватного будинку, де тимчасово проживали українські військовослужбовці, та відкрив по них вогонь. Загинули п'ятеро бійців 72-ї бригади ЗСУ. Після цього він залишив місце події, позбувся автоматичної зброї та продовжив рухатися лісосмугою в напрямку Харкова.

Увечері російський військовий був затриманий у Харкові. Йдеться про 36-річного громадянина РФ, уродженця Санкт-Петербурга, який є військовослужбовцем 2-го батальйону 1009-го мотострілецького полку збройних сил РФ.

Як повідомлялося раніше, 13 жовтня у Харківській області невідомий з автоматичної зброї розстріляв п'ятьох українських військовослужбовців.

Джерело: https://t.me/prokuratura_kharkiv/30994

Автор

Редактор · Політичні новини
#харків #убивця #прокуратура
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