Київ не завдає ударів по енергосистемі та НПЗ Росії на відміну від агресора, який продовжує удари по українській енергосистемі – Сибіга

Україна не б'є по енергетичній системі чи по нафтопереробних заводах Росії, на відміну від агресора, що вже декілька разів після оголошеного президентом США Дональдом Трампом "енергетичного перемир'я" наніс удари по українській енергетичній системі, заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"І сьогодні вночі були атаковані відповідні об'єкти в Києві. Це виклик, і президенту Трампу особисто з боку путіна. Це якась насмішка, підміна понять. Україна вкотре демонструє, що ми готові до перемир'я, енергетичного перемир'я", – заявив Сибіга в ефірі телемарафону "Єдині новини".

За його словами, українська сторона обговорюємо це питання з партнерами і має у цьому повну підтримку.

"Можу з впевненістю сказати: повну підтримку з боку наших ключових партнерів", – запевнив очільник відомства.

Сибіга повторив параметри енергетичного перемир'я, до якого готова Україна: Україна не завдає ударів по енергетичних об'єктах на території Росії, зокрема нафтопереробних заводах; Росія не завдає ударів по об'єктах енергетичної системи України.

Раніше радник президента з комунікацій Дмитро Литвин заявив, що цієї ночі Сили оборони не наносили удари по російських НПЗ, натомість був успішно атакований дата-центр у Росії.

"Росіяни вкинули фейк про начебто два атакованих НПЗ. Дата-центр атакували і успішно, ще дещо атакували, а НПЗ ні", – сказав він журналістам у середу.

12 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не завдавала ударів по енергетичних об'єктах на території РФ минулої ночі після заяви президента США Дональда Трампа про енергетичне перемир'я та готова дотримуватися його за умови аналогічних дій з боку Росії.