Зеленський та Мадяр проведуть першу офіційну двосторонню зустріч у Брюсселі 17 жовтня

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у п'ятницю, 17 жовтня, проведуть першу офіційну двосторонню зустріч у Брюсселі. Її анонсував угорський прем'єр у соціальній мережі Х у середу.

"Я вирушаю до Брюсселя на особливо важливий саміт ЄС. На порядку денному – подальше посилення захисту зовнішніх кордонів Європи, подолання енергетичної кризи та схвалення семирічного бюджету ЄС (…). У п'ятницю вранці я проведу свою першу офіційну двосторонню зустріч із Президентом України", – написав він у соціальній мережі Х у середу.