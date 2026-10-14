Останні новини Пресцентр
Підписка

Рубрики

Спецтеми

Для клієнтів

Про агентство Продукти та послуги Пресцентр Вакансії Контакти
Події

Зеленський та Мадяр проведуть першу офіційну двосторонню зустріч у Брюсселі 17 жовтня

1 хв читати
Додати як джерело

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у п'ятницю, 17 жовтня, проведуть першу офіційну двосторонню зустріч у Брюсселі. Її анонсував угорський прем'єр у соціальній мережі Х у середу.

"Я вирушаю до Брюсселя на особливо важливий саміт ЄС. На порядку денному – подальше посилення захисту зовнішніх кордонів Європи, подолання енергетичної кризи та схвалення семирічного бюджету ЄС (…). У п'ятницю вранці я проведу свою першу офіційну двосторонню зустріч із Президентом України", – написав він у соціальній мережі Х у середу.

 

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#угорщина #мадяр #зеленський
Читати оперативні новини в офіційному Telegram-каналі Додати «Інтерфакс-Україна» як бажане джерело в Google

ВАЖЛИВЕ

Київ та Київська область переходять на аварійні відключення е/е через масовані атаки РФ – "Укренерго"

Київ та Київська область переходять на аварійні відключення е/е через масовані атаки РФ – "Укренерго"

Через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі в окремих районах Києва та Київської області застосовані аварійні відключення…

Читати
Групі судових експертів повідомлено про підозру у підробці доказів в інтересах посадовця СБУ – НАБУ

Групі судових експертів повідомлено про підозру у підробці доказів в інтересах посадовця СБУ – НАБУ

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру судовим експертам Київського науково-досл…

Читати
Організатори змінили розсадку на прийомі у Бангкоці через небажання європейців сидіти за столом з віцепрем'єром РФ

Організатори змінили розсадку на прийомі у Бангкоці через небажання європейців сидіти за столом з віцепрем'єром РФ

Початковий план розсадки гостей на прийомі у Будинку уряду для понад 400 делегатів зборів Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Групи Світового банку…

Читати