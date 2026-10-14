Глава МВС: затримано підозрюваного у вбивстві п'ятьох українських військових, це військовий РФ

Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський повідомив ввечері в середу про затримання підозрюваного у вбивстві п'ятьох українських військових, він є військовим РФ.

"Учора на Харківщині стався жахливий злочин – убивство військовослужбовців однієї з бригад Збройних сил України…Злочинець був озброєний, тому головною метою було якнайшвидше його затримати та не допустити більшої кількості жертв", – написав Вигівський у телеграм.

За його словами, "менш ніж за добу наші підрозділи відпрацювали десятки квадратних кілометрів території, зокрема ймовірні маршрути пересування вбивці та місця, де він міг переховуватися".

"Годину тому підозрюваного – військового рф – затримали. Наразі тривають невідкладні слідчі дії, під час яких буде встановлено всі обставини злочину. Також перевіряється причетність цієї особи до ще одного вбивства", – зазначив міністр.

До пошуку підозрюваного було залучено значну кількість поліцейських Харківщини: спецпризначенців, кримінальних аналітиків, слідчих та експертів. Разом із ними працювали військовослужбовці Військової служби правопорядку, представники Служби безпеки України та прокуратури, а також військовослужбовці Національної гвардії України, поінформував також Вигівський.

СБУ додає, що "зловмисником виявився 36-річний російський військовий родом з Санкт-Петербурга, військовослужбовець 1009 мотострілецького полку зс рф; раніше він був засуджений на території держави-агресора за вчинення злочину".

За даними слідства, додає СБУ, 13 жовтня ч оловік відкрив вогонь по військовослужбовцях Сил оборони України, які перебували у житловому будинку. Від отриманих поранень усі п'ятеро загинули.