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Сибіга: Настав час визначити нову роль Європи у мирних зусиллях

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Сибіга: Настав час визначити нову роль Європи у мирних зусиллях
Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Україна бачить підтримку та розуміння потреби збереження трансатлантичної єдності, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

"Ми бачимо підтримку України та розуміння потреби збереження трансатлантичної єдності", – сказав міністр у середу за підсумками переговорів президента України в Лондоні, інформує МЗС.

"Ми говоримо про нову роль Європи. Настав час визначити її нову роль у мирних зусиллях", – сказав Сибіга.

"Україна готова до перемир'я, зокрема енергетичного. Обговорюємо це питання з партнерами. Маємо повну підтримку всіх наших дій з боку ключових партнерів. Ми зацікавлені у відновленні тристороннього переговорного формату та підтримці динаміки мирного процесу із залученням США", – додав міністр,

Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/10744

https://t.me/Ukraine_MFA/10746

https://t.me/Ukraine_MFA/10747

https://t.me/Ukraine_MFA/10749

Автор

Редактор · Політичні новини
#перемовини #лондон #сибіга
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