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Зеленський про США: шкода, що Україна втрачає сильного партнера

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Зеленський про США: шкода, що Україна втрачає сильного партнера
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що почуває себе зрадженим через рішення президента США Дональда Трампа щодо експорту російського дизелю.

"Справді, так. Щиро кажучи – так. Але все трохи складніше, ніж просто мої емоції чи почуття. Так, це залежить не від мене. Зрештою, наша країна має вистояти", – сказав Зеленський у інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану, відповідаючи чи почувається він зрадженим через рішення Трампа.

"Шкода, що ми втрачаємо – втрачаємо сильного партнера; це моя думка", – додав він.

На уточнювальне запитання, чи вважає він, що втрачає США, президент відповів "так, але не з нашої вини".

"Ми не можемо бути слабкими, інакше не виживемо.... ми ж не продаємо свою країну... для нас це не бізнес. Це просто наше життя, це наша країна", – пояснив президент.

Він додав, що Україну влаштовує нейтральна позиція президента США Дональда Трампа, однак наголосив на необхідності її послідовного дотримання.

"Нас влаштовує, що він (Трамп – ІФ-У) займає позицію посередині, але якщо вже займаєш таку позицію, то треба її й дотримуватися. А не опинятися не на тому боці. Гадаю, його радники помиляються", – сказав президент.

 

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#сша #партнерство #зеленський
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