Україна залучить Японію до облаштування резервних мостових переправ

Можливість забезпечення резервних мостових переправ обговорили міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник та посол Японії Йо Осумі і керівник представництва JICA в Україні Осаму Хатторі.

"Ключове питання – можливість забезпечення резервних мостових переправ. В умовах постійних російських атак на транспортну інфраструктуру маємо забезпечити альтернативні маршрути, щоб навіть у разі пошкодження основних мостів зберегти сполучення між берегами, рух критично важливих вантажів, роботу екстрених служб та можливість евакуації людей", – написав Калашник у Телеграмі у середу увечері за підсумками зустрічі з представниками Японії.

За словами Калашника, Японія вже передала Україні 720 метрів збірних мостових конструкцій. "Зараз опрацьовуємо можливість використання наявного обладнання для облаштування резервних переправ. Домовилися з JICA про подальшу спільну роботу над пошуком ефективних інженерних рішень", – написав Калашник.

Міністр також зазначив другий важливий напрям – стійкість критичної комунальної інфраструктури напередодні зими. "Обговорили потреби у резервному живленні водоканалів, блочно-модульних котельнях та обладнанні для безперебійної роботи систем тепло- і водопостачання. Пріоритетні переліки необхідного обладнання вже передали JICA для опрацювання нового проєкту екстреної допомоги", – повідомив Калашник.

"Окремо обговорили реалізацію спільних проєктів відновлення. Нещодавно підписали п'яту фазу Програми екстреного відновлення, яка передбачає 15 млн доларів на інфраструктурні потреби. Працюємо й над продовженням технічної допомоги у відновленні інфраструктури", – додав він.

"Вдячний Уряду та народу Японії, Посольству і команді JICA за системну підтримку України та готовність працювати над нашими нагальними потребами", – резюмував міністр.

Джерело: https://t.me/MinInfraUA/17451