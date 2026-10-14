Україна готова до будь-якого варіанту припинення вогню – Зеленський

Україна готова до будь-якого варіанту припинення вогню та сісти за стіл переговорів, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми готові до будь-якого варіанту припинення вогню. Ми неодноразово наголошували – і президенту Трампу, і всім іншим країнам, – що від самого початку російської окупації ми готові зупинити цю війну, сісти за стіл переговорів і вести діалог, адже це краще, ніж атаки", – сказав Зеленський на початку зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

Президент зазначив, що хоче обговорити з британським прем'єр-міністром питання розвіданних.

"Маю на увазі чимало несподіванок, яких не очікуєш за умов справжнього партнерства, а ми розраховуємо саме на партнерство зі Сполученими Штатами. Ми просто хочемо бути відвертими, чіткими й залишатися сильними партнерами", – зазначив Зеленський.