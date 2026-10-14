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Україна готова до будь-якого варіанту припинення вогню – Зеленський

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Україна готова до будь-якого варіанту припинення вогню – Зеленський
Фото: https://www.president.gov.ua/

Україна готова до будь-якого варіанту припинення вогню та сісти за стіл переговорів, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми готові до будь-якого варіанту припинення вогню. Ми неодноразово наголошували – і президенту Трампу, і всім іншим країнам, – що від самого початку російської окупації ми готові зупинити цю війну, сісти за стіл переговорів і вести діалог, адже це краще, ніж атаки", – сказав Зеленський на початку зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Енді Бернемом.

Президент зазначив, що хоче обговорити з британським прем'єр-міністром питання розвіданних.

"Маю на увазі чимало несподіванок, яких не очікуєш за умов справжнього партнерства, а ми розраховуємо саме на партнерство зі Сполученими Штатами. Ми просто хочемо бути відвертими, чіткими й залишатися сильними партнерами", – зазначив Зеленський.

Автори

Кореспондент · Офіс президента
Редактор · Політичні новини
#вогню #припинення #зеленський
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