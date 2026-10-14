Буданов обговорив з міністром оборони Литви спільні проєкти з виробництва зброї

Керівник Офісу президента Кирило Буданов та міністр оборони Литви Робертас Каунас обговорили низку питань безпекового характеру, зокрема суттєву ескалацію з боку РФ та її удари по цивільній інфраструктурі тилових міст України, а також спільні проєкти з виробництва зброї.

"Зустрівся з міністром оборони Литви Робертасом Каунасом. Обговорили поточну ситуацію на лінії фронту, зусилля України у напрямку дипломатії, суттєву ескалацію з боку рф та її підлі удари по цивільній інфраструктурі тилових міст України", – написав Буданов у Телеграмі у середу.

За його словами, значну увагу на зустрічі сторони приділили питанням реалізації спільних проєктів з виробництва зброї. "Це критично важливо саме зараз, щоб зміцнити наші спроможності напередодні непростого зимового періоду. Маємо захистити життя та зірвати плани ворога", – наголосив Буданов.

"Дякую особисто пану міністру, Литві та всьому Литовському народові за тверду й безкомпромісну підтримку України", – написав Буданов.