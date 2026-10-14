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У Росію прибув директор ФБР – ЗМІ

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У Росію прибув директор ФБР – ЗМІ
Фото: Getty Images

Директор Федерального бюро розслідувань США Кеш Патель вперше за 13 років прибув до Росії з дводенним візитом, повідомляє ClashReport з посиланням на MS NOW.

"Директор ФБР Каш Патель прибув до Росії для проведення зустрічі", – йдеться у повідомленні ClashReport у Телеграм-каналі у середу.

За даними Politico, строною, що приймає, виступить російське ФСБ. Сам візит готувався з липня і триватиме протягом 14-15 жовтня (включно).

Директори ФБР і раніше відвідували Росію, востаннє це був візит Роберта Мюллера у 2013 році. Білий дім та американські спецслужби не оприлюднили подробиць поїздки. Зокрема, відсутня офіційна інформація про те, з ким саме має зустрітися Патель, які питання сторони планують обговорити та чи передбачають переговори досягнення конкретних домовленостей.

Як повідомлялося, наприкінці серпня директор ЦРУ Джон Реткліфф здійснив неанонсований візит до Москви, де провів зустрічі з представниками російських спецслужб. За даними американських медіа, під час поїздки він порушував питання можливого відновлення переговорів між Росією та Україною.

 

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#москва #фбр
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