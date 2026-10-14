Папа Римський поступово відновлюється після операції

Папа Римський Лев XIV у середу почав ходити, регулярно їсти й виконувати дихальні вправи після операції з видалення аденокарциноми легені, повідомляє Associated Press.

"Понтифік пройшов курс дихальної фізіотерапії та почав ходити своєю кімнатою. Він повернувся до звичного раціону харчування, поснідав і пообідав. Відновлення триває за планом", – наводить агентство заяву лікарів, які лікують понтифіка.

Результати аналізів крові та рентгену грудної клітки підтвердили, що відновлення відбувається нормально.

Після проведеної раніше цього тижня операції з видалення аденокарциноми, яка є найпоширенішим типом раку легенів, понтифік має пройти додаткові обстеження.

Лев XIV провів в операційній близько трьох годин, сама операція тривала майже 90 хвилин.