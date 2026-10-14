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Під час протестів школярів і студентів у Франції постраждали понад 900 правоохоронців і майже 250 учнів

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Під час протестів школярів і студентів у Франції постраждали понад 900 правоохоронців і майже 250 учнів

Під час протестів учнів у Франції за останні тижні 937 поліцейських і жандармів отримали травми, заявив у середу прем'єр країни Себастьєн Лекорню.

За його словами, 248 учнів також отримали травми, "часто в ході заворушень".

Крім того, травми отримали 149 працівників освіти. Прем'єр зазначив, що це "небачена для Міністерства національної освіти кількість постраждалих".

У середу через протести закрито близько 200 ліцеїв. Акції протесту, за словами міністра національної освіти Едуара Жеффре, у середу охопили лише чверть усіх департаментів країни.

З початку протестів було затримано 7950 осіб, з яких 6773 – неповнолітні, повідомляє газета "Фігаро".

Масштабні протести школярів і студентів у Франції спалахнули у вересні й переросли у великі загальнонаціональні маніфестації. Основні вимоги демонстрантів – докорінна реформа системи освіти та поліпшення умов навчання. Головним каталізатором виступів учнівської молоді є хронічне недофінансування освітньої сфери. Протести, які часом набувають насильницьких форм, спрямовані, зокрема, проти гострого дефіциту вчителів та відсутності оперативної заміни хворих викладачів, переповнених класів та аудиторій, що ускладнюють нормальний навчальний процес, занедбаного стану навчальних корпусів та гуртожитків, зношеності інфраструктури та низької якості навчальних матеріалів.

Автор

Редактор · Політичні новини
#постраждалі #протести #франція #премєр
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