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ВАКС визнав винуватим експосадовця "Украероруху" та стягнув з нього 90 млн грн

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ВАКС визнав винуватим експосадовця "Украероруху" та стягнув з нього 90 млн грн

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винуватим колишнього заступника директора Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украероруху) у службовій недбалості, і стягнув з нього 90 млн грн., повідомила пресслужба суду.

"Суд призначив обвинуваченому покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у державних органах, органах місцевого самоврядування, державних установах та підприємствах строком на 3 роки, а також штраф у розмірі 12 750 грн", – йдеться у повідомленні ВАКС у Телеграмі у середу.

ВАКС частково задовольнив цивільний позов Украероруху та стягнув з обвинуваченого на користь підприємства 90 млн грн. Водночас обвинуваченого звільнено від призначеного покарання у зв'язку із закінченням строків давності.

Застосований до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 610 400 грн залишено в силі до набрання вироком законної сили.

Раніше повідомлялося, що 21 вересня ВАКС визнав винуватим у неналежному виконанні службових обов'язків колишнього першого заступника директора Украероруху та стягнув з нього 70 млн. грн. Суд призначив колишньому посадовцю покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади протягом 3 років та штрафом у розмірі 12 750 грн.

Водночас обвинуваченого звільнили від покарання у зв'язку із закінченням строків давності.

За даними слідства, у травні 2015 року ДП "Украерорух" відкрило поточні рахунки у ПАТ "Платинум Банк". Невдовзі після укладання цього договору державне підприємство отримало низку доручень від Мінінфраструктури вжити заходів для переведення коштів у інший банк, оскільки "Платинум Банк" мав проблеми з платоспроможністю.

Усупереч отриманим дорученням та наказам директора "Украероруху", у листопаді-грудні 2016 року перший заступник директора і заступник директора з розвитку ДП "Украерорух" замість виведення коштів з рахунків продовжили вживати заходів для перерахунку грошових коштів в "Платинум Банк".

За даними слідства, їхні дії призвели до завдання 160 млн грн збитків державному підприємству.

 

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#украерорух #васк #суд
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