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Сьогодні відбулася одна з наймасованіших атак РФ на об'єкти "Укренерго" – голова правління

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Сьогодні відбулася одна з наймасованіших атак РФ на об'єкти "Укренерго" – голова правління

У середу відбулася одна з наймасованіших з початку війни атак РФ на об'єкти НЕК "Укренерго", спрямована насамперед на її електропідстанції, повідомив голова правління компанії Віталій Зайченко.

"Сьогодні була одна з наймасованіших атак – з використанням балістики, з відповідною втратою обладнання. Тому для нас першочерговий виклик – можливість швидкого відновлення", – сказав Зайченко під час форуму "Енергія бізнесу" від Forbes Ukraine, який відбувся в Києві, передає кореспондент Енергореформи з місця події.

При цьому Зайченко зазначив, що удари по підстанціям "Укренерго" були, є і будуть, і це основний виклик сьогодні.

Автори

Редактор · Політичні новини
Редактор · Енергетика
#ворог #енергетика #атаки
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