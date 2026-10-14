Сьогодні відбулася одна з наймасованіших атак РФ на об'єкти "Укренерго" – голова правління

У середу відбулася одна з наймасованіших з початку війни атак РФ на об'єкти НЕК "Укренерго", спрямована насамперед на її електропідстанції, повідомив голова правління компанії Віталій Зайченко.

"Сьогодні була одна з наймасованіших атак – з використанням балістики, з відповідною втратою обладнання. Тому для нас першочерговий виклик – можливість швидкого відновлення", – сказав Зайченко під час форуму "Енергія бізнесу" від Forbes Ukraine, який відбувся в Києві, передає кореспондент Енергореформи з місця події.

При цьому Зайченко зазначив, що удари по підстанціям "Укренерго" були, є і будуть, і це основний виклик сьогодні.