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Норвегія надасть понад 70,6 млн євро на реконструкцію та державні послуги в Україні

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Норвегія надасть понад 70,6 млн євро на реконструкцію та державні послуги в Україні

Норвегія оголосила про надання 750 мільйонів норвезьких крон (70,61 мільйона євро) на реконструкцію та державні послуги в Україні, повідомили у норвезькому уряді.

"Норвезький внесок розблокує додаткові втричі більші позики для України", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що норвезьке фінансування буде спрямовано через Спеціальну програму Світового банку для України (SPUR). Світовий банк використовує внески до програми для мобілізації приблизно втричі більшої суми позик для України.

"Таким чином, внесок Норвегії у розмірі 750 мільйонів норвезьких крон може генерувати понад 2 мільярди норвезьких крон додаткового фінансування", – додали в уряді.

Повідомляється, що кошти будуть використані для підтримки функціонування українського суспільства. Це включає зарплати працівникам державного сектору, таким як вчителі та лікарі, соціальні виплати та реконструкцію інфраструктури.

Норвегія внесла 1 мільярд норвезьких крон на перший етап Спеціальної програми для України, яка стала основою для позик Україні на суму 3 мільярди норвезьких крон.

"Тривалість російських атак підриває здатність України самостійно фінансувати основні державні послуги. Тому Світовий банк є важливим партнером для України та ключовим каналом норвезької підтримки. Якщо Україна хоче перемогти, вкрай важливо підтримувати основні суспільні функції, і саме це Норвегія та Світовий банк допомагають забезпечити", – сказав міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.

Внесок Норвегії був оголошений сьогодні міністром міжнародного розвитку Осмундом Аукрастом на щорічних зустрічах Світового банку, що відбулися в Бангкоку. Очікується, що інші донори також оголосять про внески під час зустрічей.

Загальна програма Світового банку в Україні становить близько 900 мільярдів норвезьких крон. Окрім сприяння функціонуванню країни, кошти використовуються для розбудови сильних національних інституцій в Україні, зокрема у сферах належного управління та боротьби з корупцією. Це важливо для залучення приватних інвестицій до країни.

"Потреби України значні та продовжуватимуть зростати. Одних лише допомоги та цивільної підтримки не вистачить, щоб вирішити величезні виклики, з якими країна стикається зараз, а також після відновлення справедливого миру. Розумно розпочати підготовку до приватних інвестицій сьогодні, оскільки такі інвестиції сприяють наданню послуг, створенню робочих місць та економічній активності. Саме тому внесок Норвегії до Світового банку є розумною допомогою", – сказав Аукруст.

Автори

Кореспондент · Зовнішня політика та оборона
Редактор · Політичні новини
#допомога #норвегія #україна
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