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Зеленський закликав партнерів до дій: Москву потрібно не вмовляти, а змушувати зупинитися

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Зеленський закликав партнерів до дій: Москву потрібно не вмовляти, а змушувати зупинитися
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський на тлі чергових атак РФ по цивільній інфраструктурі та енергетиці наголосив на тому, що Москва свідомо продовжує війну і закликав до примусу її "зупинитися – посиленням тиску, санкціями та допомогою Україні".

"Шість людей вбиті, тринадцять поранені сьогодні в Луцьку. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких через цю російську агресію. Через атаку "шахеда" пошкоджена цивільна інфраструктура – житловий будинок та магазин. Знову удари, знову терор. І це відбувається після масованої нічної атаки по енергетиці, коли у Києві, на Київщині та Харківщині ще тривають відновлювальні роботи", – написав Зеленський у Телеграмі у середу.

"І зараз росіяни запускають нову хвилю дронів. Це навмисний постійний тиск на наших людей", – наголосив очільник держави.

"Росія знову показує, чого насправді хоче. Це свідоме продовження війни, всупереч закликам Америки й американського президента. Саме тому Москву потрібно не вмовляти, а змушувати зупинитися – посиленням тиску, санкціями та допомогою Україні, яка дає можливість захищати людей від цих атак. Саме цього ми очікуємо від усіх партнерів – від усіх лідерів G7, від кожної країни, яка виступає за мир. Мають бути дії. Бо поки Росія не відчуває достатнього тиску, вона продовжує нести смерть", – наголосив він.

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Редактор · Політичні новини
Редактор · Політичні новини
#партнери #дії #зеленський
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