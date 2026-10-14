Ворог майже 40 разів атакував чотири райони Дніпропетровщини, є загиблий і руйнування – ОВА

Російські війська майже 40 разів атакували чотири райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією та авіабомбами, внаслідок обстрілів загинула людина, пошкоджені приватні будинки, інфраструктура та автомобілі, повідомив очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

"Одна людина загинула. Майже 40 разів ворог атакував чотири райони. Бив безпілотниками, артилерією та авіабомбами", – написав він у Телеграмі.

За його словами, на Нікопольщині під ударами опинилися райцентр, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Там пошкоджені приватні будинки, інфраструктура та автомобілі.

Як наголосив очільник ОВА, у Зеленодольській громаді Криворізького району пошкоджені приватні будинки, у Петропавлівській та Слов'янській громадах Синельниківського району понівечені приватні оселі, а в Піщанській громаді Самарівського району сталася пожежа.