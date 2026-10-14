У Гамбурзі розпочався суд над Кузнєцовим, якого звинувачують в організації та підриві "Північних потоків"

У Вищому земельному суді Гамбурга розпочався суд над українцем Сергієм Кузнєцовим, якому прокуратура інкримінує замінування і підрив у вересні 2022 року на чолі команди українських водолазів газопроводу "Північний потік" і "Північний потік-2", повідомляє The Guardian.

"У суді заслухано, що український військовий очолював групу водолазів, які підірвали газопровід "Північний потік". Офіцер спецпризначення Сергій Кузнєцов заперечує свою причетність до вибухів 2022 року, які сильно пошкодили трубопроводи", – пише видання у середу.

На першому судовому засіданні представник обвинувачення зачитав обвинувальний акт, затверджений генеральним прокурором Єнсом Роммелем. Таким чином уперше офіційно була озвучена версія німецьких правоохоронців, як саме у вересні 2022 року команда українських водолазів замінувала, а потім дистанційно підірвала газопроводи "Північний потік" та "Північний потік -2".

Сергію Кузнєцову, який вже понад рік перебуває в СІЗО, загрожує до 15 років за звинуваченням у воєнному злочині – нападі на цивільний об'єкт, захищений міжнародним гуманітарним правом, а також в організації вибуху та пошкодження цивільної інфраструктури. На момент вибухів Кузнєцов був військовослужбовцем ЗСУ. Він став першим учасником українсько-російської війни, якого в Європі судять за воєнний злочин. Своєї провини українець не визнає, виступати в суді він відмовився.