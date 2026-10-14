Міноборони: майже 100 підприємств долучилися до проєкту приватної ППО, яка знищила вже понад 60 повітряних цілей

Сформовані в межах експериментального проєкту приватної протиповітряної оборони групи вже знищили понад 60 повітряних цілей, до ініціативи долучилися майже 100 підприємств, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Загалом сформовано близько 50 груп протиповітряної оборони, які діють під керівництвом відповідних командувань Повітряних Сил ЗСУ. Групи шести підприємств виконують бойові завдання, інші проходять навчання або завершують формування", – наголошується в повідомленні відомства у середу.

Зокрема наголошується, що приватні групи ППО використовують для ураження повітряних цілей безпілотники-перехоплювачі та автоматизовані турелі з великокаліберними кулеметами. Озброєння підприємства можуть закуповувати самостійно або просити Повітряні сили тимчасово надати його зі складів військових частин.

Роботу груп координують відповідні повітряні командування Повітряних сил, у зоні відповідальності яких вони діють. Командування визначає повітряні цілі для груп з урахуванням наявного озброєння та поставлених завдань.

У Міноборони зазначають, що залучення приватного сектору покликане посилити захист промислових потужностей, об'єктів критичної інфраструктури та цивільного персоналу від повітряних атак.

Проєкт реалізується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025 року №1506 та передбачає залучення ресурсів підприємств до посилення захисту території України від повітряних загроз.