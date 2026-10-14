Україна не атакувала російські НПЗ цієї ночі – радник президента

Цієї ночі Сили оборони не наносили удари по російських НПЗ, натомість був успішно атакований дата-центр у Росії, повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

"Росіяни вкинули фейк про начебто два атакованих НПЗ. Дата-центр атакували і успішно, ще дещо атакували, а НПЗ ні", – сказав він журналістам у середу.

12 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не завдавала ударів по енергетичних об'єктах на території РФ минулої ночі після заяви президента США Дональда Трампа про енергетичне перемир'я та готова дотримуватися його за умови аналогічних дій з боку Росії.