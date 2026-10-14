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ДСНС: у Луцьку загинули 6 людей, ще 13, з них одна дитина, – постраждали

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ДСНС: у Луцьку загинули 6 людей, ще 13, з них одна дитина, – постраждали
Фото: Нацполіція

У Луцьку завершені пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару, повідомляє ДСНС України.

"Загинули 6 людей, ще 13, з них 1 дитина, – постраждали. Одна людина перебуває в критичному стані", – йдеться у повідомленні у Телеграм у середу.

Раніше очільник Волинської обласної військової адміністрації (ОВА) Роман Романюк повідомляв про 6 загиблих і 12 постраждалих.

Як повідомлялося, уламки безпілотника влучили в гуртівню "Єврогурт" у Луцьку, також пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок на проспекті Соборності.

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Редактор · Політичні новини
#луцьк #жертви #обстріл
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