ДСНС: у Луцьку загинули 6 людей, ще 13, з них одна дитина, – постраждали

У Луцьку завершені пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару, повідомляє ДСНС України.

"Загинули 6 людей, ще 13, з них 1 дитина, – постраждали. Одна людина перебуває в критичному стані", – йдеться у повідомленні у Телеграм у середу.

Раніше очільник Волинської обласної військової адміністрації (ОВА) Роман Романюк повідомляв про 6 загиблих і 12 постраждалих.

Як повідомлялося, уламки безпілотника влучили в гуртівню "Єврогурт" у Луцьку, також пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок на проспекті Соборності.