Міносвіти співпрацюватиме з Клопотенком у створенні центру профдосконалості у сфері індустрії гостинності

Міністерство освіти і науки України та громадська організація "Культ Фуд", заснована шеф-кухарем Євгеном Клопотенком, оновили меморандум про співпрацю, тепер сторони спільно працюватимуть над підготовкою кухарів, кондитерів, майстрів ресторанного та готельного обслуговування в закладах професійної освіти.

"Меморандум між МОН і "Культ Фуд" діє з грудня 2023 року. Досі співпраця стосувалася насамперед здорового харчування в закладах освіти, зокрема підготовки працівників шкільних харчоблоків. Додаткова угода доповнює її окремим напрямом – популяризацією робітничих професій та якісною практичною підготовкою фахівців для індустрії гостинності", – йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що документ передбачає: створення центру професійної досконалості у сфері гостинності на базі закладу професійної освіти – з облаштуванням освітнього простору, навчальним і технічним обладнанням, залученням резидентів і нових партнерів; оновлення державних освітніх стандартів та освітніх програм з професій "Кухар", "Кондитер", "Майстер ресторанного обслуговування", "Майстер готельного обслуговування" відповідно до вимог сучасного ринку праці; впровадження практико орієнтованих моделей підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, апробацію нових методик навчання впродовж життя; розроблення сучасних методичних матеріалів, освітніх ІТ-рішень і платформ; залучення інших партнерів, зацікавлених у розвитку кадрів для галузі.

"Для студентів закладів професійної освіти це означає навчання за програмами, які враховують реальні вимоги ресторанів і готелів, та можливість відпрацьовувати навички в сучасно облаштованому просторі. Майстри виробничого навчання й викладачі отримають оновлені методичні матеріали. Дорослі, які планують змінити професію, зможуть пройти перепідготовку або підвищити кваліфікацію", – розповіли в міністерстві.

Як повідомлялося, у грудні 2023 року Міносвіти підписало меморандум про співпрацю з громадською організацією "Культ Фуд" (CultFood).

Зазначалося, що впродовж п'яти років міністерство та "Культ Фуд" співпрацюватимуть, щоб: поширювати інформацію про здорове шкільне харчування та формувати культуру харчування в суспільстві; інформаційно підтримуватимуть реформування у сфері шкільного харчування; сприятимуть створенню та розвитку кулінарних хабів на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти; сприятимуть розробці та впровадженню застосунку "Генератор здорового меню" в закладах дошкільної та загальної середньої освіти; висвітлюватимуть діяльність закладів освіти в Україні та інших країнах.