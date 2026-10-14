Наглядова рада "Енергоатому" визначила Антона Яковенка та Альону Перепелицю переможцями на посади членів правління

Антон Яковенко та Альона Перепелиця стали переможцями незалежних конкурсних відборів на посади членів правління АТ "НАЕК "Енергоатом", відповідальних за фінансовий і правовий напрями, повідомила компанія у середу.

Зокрема, наглядова рада (НР) "Енергоатом" визначила Яковенка переможцем конкурсного відбору на посаду члена правління з фінансових питань (Chief Financial Officer, CFO), а Перепелицю – члена правління з правових (Chief Legal Officer, CLO).

"Це черговий крок у формуванні нового професійного правління "Енергоатому" після визначення переможців конкурсних відборів на посади голови правління (CEO) та члена правління з ядерної безпеки та експлуатації (CNO)", – зазначили в НАЕК.

Яковенко зараз обіймає посаду генерального директора Agricom Group. Раніше очолював Agrii Ukraine (компанію групи Origin Enterprises plc) та Terra Food Group, працював фінансовим директором Roshen Group, а свою професійну кар'єру розпочав у KPMG.

Перепелиця обіймає посаду директора з правових та регуляторних питань АТ "Укргазвидобування". До цього понад два десятиліття працювала на керівних посадах у юридичній функції АТ "Укрнафта".

"Ми послідовно формуємо нове професійне правління "Енергоатому". Наша мета – не просто призначити керівників, а побудувати сучасну систему управління, яка забезпечуватиме ядерну безпеку, операційну ефективність, прозорість і довгострокову стійкість компанії", – заявила голова НР "Енергоатому" Руміна Велші.

За її словами, НР очікує, що Яковенко та Перепелиця разом з іншими членами правління сформують згуртовану професійну управлінську команду, здатну здійснити фундаментальну трансформацію "Енергоатому" та перетворити його на сучасну, прозору, підзвітну й високоефективну компанію, яка працює відповідно до міжнародних стандартів корпоративного управління.

Офіційне призначення обраних кандидатів відбудеться після завершення всіх необхідних процедур, передбачених законодавством та внутрішніми корпоративними документами компанії.

Зазначається, що "Енергоатом" продовжує конкурсні відбори на посади члена правління з управління персоналом (Chief People Officer, CPO) та члена правління з комерційних питань (Chief Commercial Officer, CCO), а також готується до оголошення конкурсного відбору на посаду генерального інспектора (Inspector General) – члена правління, відповідального за незалежний внутрішній нагляд у сфері ядерної та радіаційної безпеки.