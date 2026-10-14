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Прокуратура повернула у державну власність 150 тис. кв. м недобудованої лікарні

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Прокуратура через суд визнала недійсними правочини, за якими у приватну власність перейшли приміщення недобудованої Республіканської клінічної лікарні, державі повернуто 150 тис. кв. м, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що ВАТ "Науково-дослідне медичне об'єднання "ДІАЛІР", державна частка у якому становить 95,6%, виступало замовником будівництва Республіканської клінічної лікарні на 1000 ліжок по вул.Милославській у місті Києві. Проте медичний заклад недобудували.

Згодом, під час процедури банкрутства медичного об'єднання будівлі недобудованої Республіканської клінічної лікарні площею понад 150 тис. кв. м. було відчужено на користь комерційних структур за заниженою вартістю.

У зв'язку з цим Київська міська прокуратура подала до суду три позови про визнання недійсними цих правочинів та скасування державної реєстрації права власності комерційних структур на це майно.

У червні 2026 року Господарський суд міста Києва задовольнив два позови, а 12.10.2026 погодився із позицією прокуратури та задовольнив третій позов прокурора, відновивши право держави на всі 150 тис. кв. м. нерухомості.

#недобуд #лікарня #прокуратура
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