В Болгарії підпалили 11 із 17 антен для зв'язку зі Starlink поблизу Софії – депутат

Депутат парламенту Болгарії Івайло Мірчев (партія "Так, Болгарія") повідомив про можливий підпал 11 із 17 антен для зв'язку із супутниковою системою Starlink у районі Софії.

"На секретному об'єкті поблизу Софії було навмисно підпалено 11 антен для зв'язку зі Starlink (системою зв'язку SpaceX). Підпалені антени слугують основним каналом зв'язку з супутниками Маска в космосі, які активно використовуються й у війні в Україні", – написав Мірчев у Фейсбуці.

За його словами, двоє чоловіків у масках підпалили 11 із 17 антен SpaceX для зв'язку з супутниками Starlink. Він наполягав, щоб болгарські спецслужби та МВС відповіли, чи знали вони про зловмисну атаку, і звинуватив уряд у мовчанні з цього приводу.

"Не випадково підпалили саме ті антени, які забезпечують магістральний зв'язок із цими супутниками. Те саме сталося з тими самими антенами, знову на Starlink у Польщі наприкінці вересня. Як відреагувала польська держава? Повідомила про це населення, суспільство. Почалися дуже швидкі дії. В результаті чого за останні години було затримано двох турецьких громадян, яких звинувачують у тому, що вони є винуватцями того самого підпалу антен, але вже в Польщі. У польській стороні немає жодних сумнівів, що за цим стоїть Росія", – наводить слова депутата БНТ.

Прем'єр-міністр Румен Радев відмовився розкривати подробиці щодо оприлюдненої інформації про умисний підпал антен для зв'язку із супутниковою системою Starlink, оскільки триває розслідування.

"Триває розслідування, воно надзвичайно інтенсивне. Ми працюємо з партнерськими службами, щоб успішно завершити цю операцію", – сказав Радев.

Міністр внутрішніх справ Іван Демерджиєв уточнив, що безпека на таких об'єктах посилена:

"Що я можу додати, жодним чином не дискредитуючи слідчі дії, так це те, що хоча відповідальність за безпеку цих об'єктів лежить на їхніх власниках, структурами Міністерства внутрішніх справ було вжито додаткових заходів для забезпечення безпеки подібних об'єктів по всій країні " .

Як повідомлялося, 23 вересня сталась пожежа на наземній станції супутникового зв'язку Starlink, яка базується у польському селі Воля-Кробовська. Прокуратура розпочала розслідування за фактом диверсії та злочину терористичного характеру на користь іноземної розвідки. Двоє підозрюваних перелізли через огорожу станції, облили легкозаймистою рідиною електричну шафу та генератор і підпалили їх. Вогонь швидко ліквідували, мережа продовжила працювати без перебоїв.