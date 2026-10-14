СБУ затримала 18-річного агента, який намагався активувати для РФ 148 пристроїв Starlink

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла реєстрації однієї із найбільших партій супутникових станцій Starlink для РФ: у Києві затримано 18-річного колишнього студента столичного коледжу, який намагався активувати для ворога 148 інтернет-пристроїв.

"Оперативне реагування СБУ зірвало намір ворога задіяти термінали для планування бойових операцій у Донецькій та Запорізькій областях", – повідомляє СБУ в телеграм-каналі в середу.

Як з'ясувало розслідування, вороже завдання виконував завербований ФСБ 18-річний колишній студент столичного коледжу.

"До уваги російської спецслужби він потрапив, коли після навчання на електрозварника почав шукати "швидкі" заробітки у Телеграм-каналах", – уточнюють у відомстві.

За інформацією української спецслужби, в одному з чатів на хлопця вийшов співробітник ФСБ і запропонував співпрацю в обмін на обіцянку "легких" грошей.

"Встановлено, що протягом декількох днів після вербування фігурант оформив 15 Старлінків, використовуючи паспортні дані свої родичів та знайомих. Потім агент підготував "підставні" персональні дані для реєстрації ще 133 терміналів для російської спецслужби", – наголошується в повідомленні.

Контррозвідники СБУ викрили зловмисника, задокументували його підривну діяльність і затримали "на гарячому" поблизу поштового відділення, де він планував активувати нову партію інтернет-станцій.

Паралельно з цим, як уточнюють в СБУ, було заблоковано попередньо оформлені пристрої, реквізити яких фігурант месенджером передав куратору з РФ.

Під час обшуків у затриманого вилучено декілька смартфонів із доказами роботи на ворога.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.